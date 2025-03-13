川普公開支持特斯拉後 美國「購買特斯拉」網路搜尋量飆升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-13 14:50

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美國總統川普周二 (11 日) 現身白宮，公開表示對馬斯克 (Elon Musk) 的電動汽車公司特斯拉 (TSLA-US) 的支持後，全美範圍內「購買特斯拉」的網路搜尋量出現了顯著的飆升。

據《Zero Hedge》報導，川普總統當時在白宮仔細察看特斯拉汽車，此舉被視為對這家「最美國製造」汽車品牌的力挺。

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Google Trends 的數據顯示，在川普公開支持特斯拉後，「購買特斯拉」的搜尋量達到了歷史新高。

(來源: Zero Hedge)

這並非整體電動汽車市場的趨勢，做為比較，「購買 Rivian」和「購買 Lucid」等其他電動汽車品牌的搜尋量在本周並無顯著變動，唯獨特斯拉的搜尋量出現了大幅增長。

此前高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Mark Delaney 等人，在上周下調了特斯拉第一季的交車預測，從原先的 39.9 萬輛降至 37.5 萬輛。隨後，瑞銀 (UBS) 分析師 Joseph Spak 也下調了第一季的交車預測，從 43.7 萬輛大幅降至 36.7 萬輛，並將其 12 個月的目標股價從 259 美元下調至 225 美元。

據報導，川普總統在周二下午表示，他將會購買一輛特斯拉汽車。他特別讚賞 Model S 車款「非常漂亮」，並希望他的購買行為能夠在「瘋狂自由主義者」的反彈、銷售放緩以及股價下滑的背景下，提振特斯拉的士氣。

川普並在其 Truth Social 平台上，將對特斯拉的不滿歸咎於「激進左派」，他發文表示：「伊隆 · 馬斯克為了幫助我們的國家『豁出去了』，而且他做得非常出色！但激進左翼的瘋子們，像他們經常做的那樣，正試圖非法且串通地抵制特斯拉這個世界頂級的汽車製造商之一，以及伊隆的『心血結晶』，目的是攻擊和傷害伊隆，以及他所代表的一切。」