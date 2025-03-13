〈美股盤後〉輝達特斯拉飆升 那指漲超1% 費半勁揚約2.5%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-13 05:25

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最新通膨數據弱於預期後，科技股強勢反彈，輝達、特斯拉股價飆升，美股主指週三 (12 日) 普遍收紅。

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美國消費者通膨微幅降溫。美國勞工部週二公布數據顯示，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增率 0.2%，低於 1 月的 0.5% 與市場預期的 0.3% 增幅，創 2024 年 10 月以來最低。CPI 和去年同期相比增加 2.8%，低於 1 月的年增 3.0%。

美國總統川普對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅週三正式生效。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 指出，在美國製造得到加強之前，沒有什麼能夠阻止川普擴大並全面徵收 25% 的鋼鐵和鋁關稅，稍後會將關稅範圍擴大至銅。

歐盟執委同日宣布反制，將於 4 月 1 日結束目前對美國產品暫停加徵關稅的措施，並將在 4 月中旬前，提出針對美國產品的新一輪反制措施。

加拿大則宣布對價值 298 億加元的美國商品加徵關稅。墨國總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 選擇避免報復，並且兩國正在談判以防止對各種產品和服務徵收關稅。

美股週三 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 82.55 點，或 0.2%，收 41,350.93 點。

那斯達克指數上漲 212.36 點，或 1.22%，收 17,648.45 點。

S&P 500 指數上漲 27.23 點，或 0.49%，收 5,599.3 點。

費城半導體指數上漲 106.96 點，或 2.45%，收 4,481.03 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 291.62 點，或 2.49%，收 12,009.73 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收紅。Meta (META-US) 上漲 2.29%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.75%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.87%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.17%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.63%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.64%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.16%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 飆升 7.59% 至每股 248.09 美元。川普為了力挺馬斯克，在白宮公開宣布選購一輛特斯拉 Model S Plaid，並強調將以「全額付款」方式購買，不需要任何折扣。

台積電 ADR (TSM-US) 走高 3.63% 報每股 177.17 美元。台灣晶片製造巨擘台積電已向美國晶片設計商輝達、AMD 和博通提議投資一家負責經營英特爾晶圓廠的合資企業。對於傳聞，台積電不予置評。

輝達 (NVDA-US) 暴漲 6.43% 至每股 115.74 美元。儘管華爾街可能擔心人工智慧支出的可持續性，但美銀分析師 Vivek Arya 表示，輝達毛利率及其回升是股價實現有意義反彈的關鍵。

跨國電腦軟體公司 Adobe (ADBE-US) 週三收紅 1.14%，並在盤後公布令人失望的季度獲利預期，其股盤後交易中下挫超 3%，華爾街批評該軟體公司尚未將 AI 貨幣化。

經濟數據

美國 2 月 CPI 年增率報 2.8%，預期 2.9%，前值 3.0%

美國 2 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 2 月核心 CPI 年增率報 3.1%，預期 3.2%，前值 3.3%

美國 2 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析

Aspiriant Wealth Management 投資策略與研究董事總經理 Dave Grecsek 表示：「最新數據將會在一定程度上淡化停滯性通膨論調，並將在一定程度上恢復聯準會政策靈活性。如果通膨數字更高，人們會更加擔心，如果經濟繼續疲軟，聯準會將無法做出反應。」

摩根大通總裁戴蒙表示，很難準確評估美國經濟現狀，地緣政治不確定性是目前最大的風險。

Wolfe Research 研判未來可能會有更多痛苦。分析師寫道：「我們不相信川普試圖引發經濟衰退，但很明顯川普願意承受巨大的痛苦。這是我們上週在他讓墨西哥 / 加拿大關稅生效時所持的觀點，投資人應相信川普決心利用關稅來重塑全球經濟，無論是從時間還是從耐心上看，他都還遠遠沒有完成。」