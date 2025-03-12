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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為334.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.57元，其中最高估值5.96元，最低估值-0.36元，預估目標價為334.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.96(5.96)12.6318.2513.75
最低值-0.36(-0.36)1.441.716.21
平均值1.08(1.09)5.469.5110.04
中位數0.57(0.62)4.489.4110.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.30億70.03億87.46億100.58億
最低值44.70億53.43億57.60億63.62億
平均值50.13億60.65億70.92億77.44億
中位數50.95億60.75億70.46億76.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.13-15.23-19.43-8.45-6.12
營業收入3.09億11.76億14.16億24.59億38.10億

詳細資訊請看美股內頁：
BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONC

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