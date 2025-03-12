鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股EQH-US的目標價調升至64元，幅度約4.07%
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平控股(EQH-US)提出目標價估值：中位數由61.5元上修至64元，調升幅度4.07%。其中最高估值72元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予公平控股評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
公平控股今(12日)收盤價為50.66元。近5日股價下跌4.07%，標普指數下跌3.57%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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