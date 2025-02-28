鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為311.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.56元，其中最高估值5.96元，最低估值-4.68元，預估目標價為311.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.96(5.96)
|8.75
|14.32
|13.75
|最低值
|-4.68(-4.68)
|-0.08
|1.71
|6.21
|平均值
|0.77(0.73)
|4.6
|8.57
|10.04
|中位數
|0.56(0.49)
|4.5
|9.41
|10.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.30億
|67.77億
|87.80億
|100.84億
|最低值
|41.20億
|50.24億
|57.60億
|63.62億
|平均值
|49.10億
|59.24億
|70.27億
|76.22億
|中位數
|49.89億
|59.03億
|70.98億
|73.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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