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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為311.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.56元，其中最高估值5.96元，最低估值-4.68元，預估目標價為311.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.96(5.96)8.7514.3213.75
最低值-4.68(-4.68)-0.081.716.21
平均值0.77(0.73)4.68.5710.04
中位數0.56(0.49)4.59.4110.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.30億67.77億87.80億100.84億
最低值41.20億50.24億57.60億63.62億
平均值49.10億59.24億70.27億76.22億
中位數49.89億59.03億70.98億73.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-19.13-15.23-19.43-8.45
營業收入3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONC

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