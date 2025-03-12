鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smith & Nephew plc - ADRSNN-US的目標價調升至30.55元，幅度約3.68%
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Smith & Nephew plc - ADR(SNN-US)提出目標價估值：中位數由29.46元上修至30.55元，調升幅度3.68%。其中最高估值35.6元，最低估值25.24元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Smith & Nephew plc - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Smith & Nephew plc - ADR今(12日)收盤價為29.855元。近5日股價下跌3.68%，標普指數下跌3.57%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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