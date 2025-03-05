鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為333.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.89元，其中最高估值5.96元，最低估值-0.36元，預估目標價為333.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.96(5.96)
|12.63
|18.25
|13.75
|最低值
|-0.36(-0.36)
|1.44
|1.71
|6.21
|平均值
|1.13(1.13)
|5.43
|9.61
|10.04
|中位數
|0.89(0.91)
|4.71
|9.47
|10.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.30億
|70.03億
|87.46億
|100.58億
|最低值
|44.70億
|53.43億
|57.60億
|63.62億
|平均值
|50.18億
|60.87億
|71.31億
|77.44億
|中位數
|51.07億
|62.00億
|71.55億
|76.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|-6.12
|營業收入
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
|38.10億
詳細資訊請看美股內頁：
BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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