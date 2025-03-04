search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADRONC-US的目標價調升至330元，幅度約6.11%

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)提出目標價估值：中位數由311元上修至330元，調升幅度6.11%。其中最高估值367.84元，最低估值207元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予BeiGene Ltd Sponsored ADR評價：積極樂觀27位、保持中立1位、保守悲觀0位。

BeiGene Ltd Sponsored ADR今(4日)收盤價為245.34元。近5日股價上漲6.11%，標普指數下跌0.98%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ONC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
BeiGene Ltd Sponsored ADR245.85-9.55%

延伸閱讀


Empty