回應美國鋼鋁關稅 歐盟將對美國商品課徵反制關稅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-12 14:20

‌



歐盟執委會周三 (12 日) 表示，為反制美國對鋼鐵和鋁徵收的關稅，將從下個月起對價值 260 億歐元（283.3 億美元）的美國商品實施反制關稅。

執委會聲明指出，將於 4 月 1 日結束目前對美國產品暫停加徵關稅的措施，並將在 4 月中旬前，提出針對美國產品的新一輪反制措施。

‌



歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在一份聲明中表示：「這與美國關稅的經濟範圍相符。我們的反制措施將分兩個階段實施，從 4 月 1 日開始，並於 4 月 13 日全面生效。」

馮德萊恩補充稱：「我們已準備好進行有意義的對話。我已委託貿易專員 Maros Sefcovic 恢復與美國的談判，以尋求更好的解決方案」。

此前，美國總統川普提高的 25% 鋼鐵進口關稅和鋁進口關稅於周三生效，此前存在的豁免、免稅配額和產品排除已到期。

歐盟貿易專員 Sefcovic 上個月前往華盛頓，試圖與包括美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在內的川普團隊找到友好的解決方案。他提出降低包括汽車在內的工業品關稅，這是川普長期以來的要求之一，並增加美國液化天然氣和國防產品的進口。

Sefcovic 表示：「美國政府似乎沒有意願達成協議。」他說：「美國在關注自己的利益，歐盟也是如此。」