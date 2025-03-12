美國發生多起墜機事故後 消費者減少航空旅行

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 10:33

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今年以來，美國發生了一系列民航事故，導致大量人員傷亡。航空公司表示，這些事故引發了人們的擔憂，並促使一些乘客取消航空旅行。

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 周二（11 日）表示，1 月雷根華盛頓國家機場發生的致命墜機事故，以及上個月達美航空客機翻轉事故，可能是旅行需求疲軟的原因。

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Bastian 告訴投資者，墜機事故在消費者中引起了很大的衝擊，這兩起空難是過去 25 年來最嚴重航空事故之一，許多人都沒有想到會發生這種事。

當然，這並不是導致旅行需求下降的唯一因素。達美航空還表示，經濟不確定性和消費者信心下降也造成了傷害。但 Bastian 認為，航班事故和消費者對飛安的擔憂，是導致美國多家航空公司旅行需求下降的直接因素。

他說：「我們發現，商務旅行和預訂量幾乎立刻就停滯了。隨著安全問題出現，消費者對航空旅行的信心和確定性開始下降。」

美國航空 (AAL-US) 執行長 Robert Isom 也認為，墜機事故是該季營收預期下調的一個主要因素。但他表示，航空公司的當務之急是全力照顧遇難者家屬。