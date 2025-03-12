Pimco：川普關稅讓美經濟衰退機率升至35% Fed下半年將降息2至3次

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 14:30

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太平洋投資管理公司 (Pimco) 亞太區負責人 Alec Kersman 今 (12) 日表示，美國經濟衰退機率為 30% 至 35%，並預估今年下半年聯準會 (Fed) 將降息 2 至 3 次。

Kersman 在《CNBC》於新加坡舉行的「CONVERGE LIVE」活動上表示，由於美國實施的關稅，美國在 2025 年經歷經濟衰退的可能性增加了。

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Pimco 去年 12 月曾預估，隨著美國總統川普關稅影響生效，美國經濟今年陷入衰退機率約為 15%。

不過，Kersman 指出，Pimco 基本預測是美國經濟將成長 1% 至 1.5%，即便跟此前預期相比大幅下滑，但仍屬擴張。

Kersman 還預估，美債殖利率曲線的短端將下行，導致曲線變陡。在當前環境下，美國 10 年期公債殖利率 (US10YY) 不會達到 5%。

Principal Asset Management 總裁兼執行長 Kamal Bhatia 則認為，貿易戰可能會導致各國「回到孤立狀態」，這可能會培養出「愛國主義的爆發，轉化為人們在本國更多地消費」。美國貿易政策對國內消費提振恐有助於美國經濟以超出預期的速度成長。

Bhatia 還說，大多數人會低估這種影響，因為他們關注的是國內生產毛額 (GDP) 的「外部影響」。關稅導致的國內支出增加「很可能」導致美國 GDP 表現優於預期。美國消費者在商品和服務上的支出約占該國 GDP 的三分之二。

Bhatia 指出，隨著地緣政治開始在經濟和市場中發揮更大的作用，這些消費模式的潛在變化也隨之而來。

Bhatia 說：「很長一段時間以來，我們在投資上一直在地緣政治一事上非常低調，關稅顯然正在改變這一情況。」

美國總統川普周二 (11 日) 宣布，將把加拿大鋼鐵和鋁的進口關稅提高一倍至 50%，以回應安大略省省長 Doug Ford 對出口到美國 3 個州的電力徵收 25% 的附加稅。