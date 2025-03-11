美國特使：烏克蘭總統澤倫斯基已經向川普道歉

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-11 11:10

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美國中東問題特使威特科夫周一（10 日）在《Fox News》節目中表示，烏克蘭總統澤倫斯基已就白宮爭吵事件向美國總統川普致信道歉，目前暫未看到烏方對此作出回應。

「澤倫斯基致信川普，為在橢圓形辦公室發生的事件道歉。」威特科夫說：「我認為這是重要的一步。」

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據《BBC》報導，澤倫斯基在寫給川普的信中包含「歉意」、「感激之情」等字句。另據《國會山報》報導，威特科夫認為，澤倫斯基為激烈爭吵一事道歉是「一次進步」。

針對威特科夫的言論，烏克蘭總統發言人尚未回應上述消息。值得注意的是，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克此前曾稱，澤倫斯基不會就此道歉。

川普 3 月 4 日曾在國會向參眾兩院發表演講時稱，收到澤倫斯基寫給他的信函，信中說烏克蘭已經準備好儘快坐到談判桌前，與美方一道實現俄烏持久和平，同時烏方已準備好「在任何（對美方）方便的時間」簽署美烏礦產協議。一些媒體將其稱為「道歉信」，後來引發爭議。