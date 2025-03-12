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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調降至70元，幅度約4.11%

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 04:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由73元下修至70元，調降幅度4.11%。其中最高估值105元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(12日)收盤價為36.43元。近5日股價下跌4.11%，標普指數下跌4.02%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A36.362.05%

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