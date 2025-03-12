鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dick s體育用品DKS-US的目標價調降至245元，幅度約3.54%
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Dick s體育用品(DKS-US)提出目標價估值：中位數由254元下修至245元，調降幅度3.54%。其中最高估值285元，最低估值211元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Dick s體育用品評價：積極樂觀12位、保持中立15位、保守悲觀1位。
Dick s體育用品今(12日)收盤價為199.62元。近5日股價下跌3.54%，標普指數下跌3.57%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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