烏克蘭同意美國臨時停火計畫 俄羅斯反應成關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 02:33

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根據《CNBC》報導，美國官員周二 (11 日) 表示，烏克蘭已同意在俄羅斯接受的前提下，立即實行為期 30 天的停火計劃，該計劃由美國協商達成。美方在計畫中也同時宣布，將解除對與烏克蘭共享情報的禁令，並恢復對烏克蘭的安全援助。自俄羅斯 3 年前入侵烏克蘭以來，這是烏克蘭首次同意這樣的停火提議。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 在沙烏地阿拉伯吉達 (Jeddah) 表示，經過逾 7 小時的美烏高層會談後，烏克蘭決定願意停火並開始談判。盧比歐說：「烏克蘭準備開始談判並停止開火。」

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根據美烏兩國的聯合聲明，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基達成共識，將儘快達成一項綜合協議，發展烏克蘭的關鍵礦產資源。

澤倫斯基在聲明中表示，計劃中的停火將終止所有敵對行為，不僅限於導彈、無人機和炸彈，也包括整條前線上的衝突。他表示：「烏克蘭歡迎這一提議。我們視其為積極的步驟，並準備採取行動。現在美國必須說服俄羅斯也做出同樣的回應。如果俄羅斯同意，停火將立即生效。」

盧比歐表示：「今天，我們提出的提議已經得到烏克蘭的接受，這是進入停火並立即開啟談判，目的是以持久且可持續的方式結束衝突，並顧及烏克蘭的利益、安全與國家繁榮。」

美國和烏克蘭代表團在聯合聲明中指出，這一為期一個月的臨時停火計畫可以在雙方同意的情況下延長。美方表示，將與俄方溝通，強調俄羅斯的回應對實現和平至關重要。

澤倫斯基在烏克蘭的晚間電視講話中強調：「我們的立場非常明確：烏克蘭從戰爭開始的第一刻起就尋求和平，我們希望盡快、可靠地實現和平，確保戰爭不再重來。」