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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至10.54元，預估目標價為189.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.14元下修至10.54元，其中最高估值14.46元，最低估值8.42元，預估目標價為189.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.46(14.46)20.6329.1621.2
最低值8.42(8.42)7.68.918.89
平均值11.15(11.23)14.1215.6715.1
中位數10.54(11.14)14.914.7216.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.95億46.55億53.51億51.03億
最低值29.53億31.58億30.46億30.90億
平均值31.42億39.50億42.04億43.46億
中位數31.48億40.29億42.06億44.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.11-5.15-8.03-5.802.34
營業收入5.40億7.02億9.33億12.43億19.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

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