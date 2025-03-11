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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至143.53元，幅度約3.69%

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由149.03元下修至143.53元，調降幅度3.69%。其中最高估值183元，最低估值121元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀6位、保持中立13位、保守悲觀0位。

LENNAR CORP B今(11日)收盤價為119.32元。近5日股價上漲3.69%，標普指數下跌4.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LEN.B市場預估目標價

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