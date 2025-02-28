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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至11.14元，預估目標價為191.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.54元上修至11.14元，其中最高估值14.46元，最低估值8.42元，預估目標價為191.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.46(14.46)20.6329.1621.2
最低值8.42(5.49)10.5310.188.89
平均值11.23(10.79)14.4216.516.04
中位數11.14(10.54)14.914.8717.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.95億46.55億53.51億51.03億
最低值29.53億35.22億36.43億37.29億
平均值31.47億39.80億43.18億45.02億
中位數31.49億40.29億42.89億45.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.11-5.15-8.03-5.802.34
營業收入5.40億7.02億9.33億12.43億19.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

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