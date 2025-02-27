鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至11.65元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.93元下修至11.65元，其中最高估值14.46元，最低估值5.49元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.46(17.55)
|20.63
|29.16
|21.2
|最低值
|5.49(5.49)
|10.53
|10.18
|8.89
|平均值
|10.96(11.94)
|14.68
|16.88
|16.06
|中位數
|11.65(11.93)
|15.09
|15.56
|17.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.95億
|46.55億
|53.51億
|51.03億
|最低值
|23.11億
|35.22億
|36.43億
|37.29億
|平均值
|31.11億
|39.94億
|43.75億
|45.70億
|中位數
|31.49億
|40.48億
|43.71億
|48.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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