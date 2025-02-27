search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至11.65元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.93元下修至11.65元，其中最高估值14.46元，最低估值5.49元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.46(17.55)20.6329.1621.2
最低值5.49(5.49)10.5310.188.89
平均值10.96(11.94)14.6816.8816.06
中位數11.65(11.93)15.0915.5617.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.95億46.55億53.51億51.03億
最低值23.11億35.22億36.43億37.29億
平均值31.11億39.94億43.75億45.70億
中位數31.49億40.48億43.71億48.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

相關行情

台股首頁我要存股
Sarepta Therapeutics Inc106.86-0.08%

延伸閱讀


Empty