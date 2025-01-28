鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為196.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.63元上修至2.68元，其中最高估值3.29元，最低估值1.81元，預估目標價為196.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.29(3.29)
|17.55
|20.94
|18.5
|最低值
|1.81(1.81)
|5.49
|10.53
|10.94
|平均值
|2.6(2.55)
|11.74
|15.64
|14.83
|中位數
|2.68(2.63)
|12
|16.09
|15.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.15億
|34.57億
|44.03億
|48.95億
|最低值
|13.45億
|23.11億
|35.22億
|36.43億
|平均值
|18.41億
|31.13億
|39.11億
|41.93億
|中位數
|18.83億
|31.45億
|39.20億
|42.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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