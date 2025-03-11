鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.SARO-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

日產不甘只當代工廠 比起鴻海更想與科技巨擘合作

自營商瘋起來砍、投信扛大旗 三大法人賣超612.43億元

市場押注：若衰退成真 聯準會將被迫6月啟動降息

別讓48萬人不開心！雇主未在「這天」補足勞退舊制員工的退休專戶 最高罰45萬