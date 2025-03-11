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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.SARO-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值38元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予StandardAero, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。

StandardAero, Inc.今(11日)收盤價為27.88元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌4.02%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SARO市場預估目標價

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StandardAero, Inc.27.795.67%

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