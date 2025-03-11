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鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.85元，其中最高估值0.9元，最低估值0.75元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.9(0.9)1.21.571.6
最低值0.75(0.74)1.061.381.56
平均值0.84(0.82)1.131.451.58
中位數0.85(0.82)1.111.421.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.05億65.74億71.89億73.91億
最低值58.17億63.97億69.35億73.89億
平均值58.64億65.01億70.84億73.90億
中位數58.82億65.37億71.07億73.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.09-0.06-0.10
營業收入34.80億41.50億45.63億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSARO

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