鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.85元，其中最高估值0.9元，最低估值0.75元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.2
|1.57
|1.6
|最低值
|0.75(0.74)
|1.06
|1.38
|1.56
|平均值
|0.84(0.82)
|1.13
|1.45
|1.58
|中位數
|0.85(0.82)
|1.11
|1.42
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.05億
|65.74億
|71.89億
|73.91億
|最低值
|58.17億
|63.97億
|69.35億
|73.89億
|平均值
|58.64億
|65.01億
|70.84億
|73.90億
|中位數
|58.82億
|65.37億
|71.07億
|73.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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