search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.25元下修至0.22元，其中最高估值0.35元，最低估值0.16元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.35(0.38)0.91.181.37
最低值0.16(0.18)0.741.021.31
平均值0.23(0.26)0.821.111.34
中位數0.22(0.25)0.821.11.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.27億59.17億65.53億69.88億
最低值51.55億57.66億63.97億69.35億
平均值51.94億58.37億64.62億69.61億
中位數52.01億58.17億64.48億69.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.09-0.06-0.10
營業收入34.80億41.50億45.63億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSARO

相關行情

台股首頁我要存股
StandardAero, Inc.27-0.77%

延伸閱讀


Empty