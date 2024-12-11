鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.25元下修至0.22元，其中最高估值0.35元，最低估值0.16元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.35(0.38)
|0.9
|1.18
|1.37
|最低值
|0.16(0.18)
|0.74
|1.02
|1.31
|平均值
|0.23(0.26)
|0.82
|1.11
|1.34
|中位數
|0.22(0.25)
|0.82
|1.1
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.27億
|59.17億
|65.53億
|69.88億
|最低值
|51.55億
|57.66億
|63.97億
|69.35億
|平均值
|51.94億
|58.37億
|64.62億
|69.61億
|中位數
|52.01億
|58.17億
|64.48億
|69.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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