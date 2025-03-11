鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至52元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52元，調升幅度4%。其中最高估值64.98元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予YPF有限責任評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
YPF有限責任今(11日)收盤價為31.48元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌4.02%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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