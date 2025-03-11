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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為39.12元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.61元，其中最高估值3.54元，最低估值1.61元，預估目標價為39.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.54(3.54)4.084.935.22
最低值1.61(1.61)1.332.372.93
平均值2.71(2.68)2.813.213.77
中位數2.61(2.5)2.792.933.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值326.92億327.69億331.15億332.46億
最低值267.79億255.73億279.72億297.59億
平均值285.79億289.61億299.28億310.86億
中位數281.82億289.64億295.87億302.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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