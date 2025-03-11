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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.66元下修至0.63元，其中最高估值0.91元，最低估值0.42元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.91(0.91)1.111.3
最低值0.42(0.42)0.630.9
平均值0.65(0.65)0.791.03
中位數0.63(0.66)0.731

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.63億22.07億25.59億26.54億
最低值16.32億17.76億19.78億20.99億
平均值17.74億19.55億21.77億23.76億
中位數17.71億19.59億21.45億23.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16-1.68
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億18.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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