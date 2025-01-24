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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至47.5元，幅度約7.95%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至47.5元，調升幅度7.95%。其中最高估值64.98元，最低估值28.9元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予YPF有限責任評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。

YPF有限責任今(24日)收盤價為41.96元。近5日股價下跌7.95%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股YPF市場預估目標價

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