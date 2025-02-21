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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至7.22元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 04:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.22元，其中最高估值8.01元，最低估值4.43元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.01(8.01)5.967.524.86
最低值4.43(4.43)3.394.764.86
平均值7.02(7.08)4.895.964.86
中位數7.22(7.45)5.135.984.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值199.52億208.95億210.80億185.53億
最低值165.11億124.29億158.97億166.48億
平均值189.69億180.33億189.97億176.01億
中位數192.54億182.34億191.31億176.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.530.015.71-13.54
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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