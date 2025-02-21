鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至7.22元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 04:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.22元，其中最高估值8.01元，最低估值4.43元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.01(8.01)
|5.96
|7.52
|4.86
|最低值
|4.43(4.43)
|3.39
|4.76
|4.86
|平均值
|7.02(7.08)
|4.89
|5.96
|4.86
|中位數
|7.22(7.45)
|5.13
|5.98
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|199.52億
|208.95億
|210.80億
|185.53億
|最低值
|165.11億
|124.29億
|158.97億
|166.48億
|平均值
|189.69億
|180.33億
|189.97億
|176.01億
|中位數
|192.54億
|182.34億
|191.31億
|176.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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