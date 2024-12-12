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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至7.16元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.11元上修至7.16元，其中最高估值7.98元，最低估值4.43元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.98(7.98)5.957.524.86
最低值4.43(3.81)3.393.64.86
平均值6.28(5.97)4.835.614.86
中位數7.16(6.11)4.95.684.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值197.64億197.37億205.17億166.48億
最低值161.56億124.29億138.71億166.48億
平均值183.91億173.29億181.32億166.48億
中位數188.47億179.23億190.60億166.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.81-2.530.015.71-13.54
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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