鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至7.16元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.11元上修至7.16元，其中最高估值7.98元，最低估值4.43元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.98(7.98)
|5.95
|7.52
|4.86
|最低值
|4.43(3.81)
|3.39
|3.6
|4.86
|平均值
|6.28(5.97)
|4.83
|5.61
|4.86
|中位數
|7.16(6.11)
|4.9
|5.68
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|197.64億
|197.37億
|205.17億
|166.48億
|最低值
|161.56億
|124.29億
|138.71億
|166.48億
|平均值
|183.91億
|173.29億
|181.32億
|166.48億
|中位數
|188.47億
|179.23億
|190.60億
|166.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.81
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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