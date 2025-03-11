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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為21.18元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 00:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.3元，其中最高估值2.75元，最低估值1.71元，預估目標價為21.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.75(2.75)3.84.415.08
最低值1.71(1.75)2.152.794.36
平均值2.3(2.36)3.053.684.72
中位數2.3(2.35)3.123.754.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值582.62億617.82億651.65億685.34億
最低值552.84億578.99億602.61億649.62億
平均值572.05億601.73億629.91億667.48億
中位數572.82億602.64億632.61億667.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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