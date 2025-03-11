鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為21.18元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 00:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.3元，其中最高估值2.75元，最低估值1.71元，預估目標價為21.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.75(2.75)
|3.8
|4.41
|5.08
|最低值
|1.71(1.75)
|2.15
|2.79
|4.36
|平均值
|2.3(2.36)
|3.05
|3.68
|4.72
|中位數
|2.3(2.35)
|3.12
|3.75
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|582.62億
|617.82億
|651.65億
|685.34億
|最低值
|552.84億
|578.99億
|602.61億
|649.62億
|平均值
|572.05億
|601.73億
|629.91億
|667.48億
|中位數
|572.82億
|602.64億
|632.61億
|667.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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