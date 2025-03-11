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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為3.61元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 04:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.37元，其中最高估值0.52元，最低估值0.27元，預估目標價為3.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.52(0.43)0.570.710.46
最低值0.27(0.27)0.40.430.46
平均值0.37(0.36)0.470.560.46
中位數0.37(0.36)0.460.560.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值253.70億276.81億299.37億264.66億
最低值227.21億239.01億251.78億264.66億
平均值237.50億256.81億270.59億264.66億
中位數230.98億249.45億267.03億264.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.410.360.380.32
營業收入437.51億577.86億293.29億682.92億743.90億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYG

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