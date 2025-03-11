鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為3.61元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 04:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.37元，其中最高估值0.52元，最低估值0.27元，預估目標價為3.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.52(0.43)
|0.57
|0.71
|0.46
|最低值
|0.27(0.27)
|0.4
|0.43
|0.46
|平均值
|0.37(0.36)
|0.47
|0.56
|0.46
|中位數
|0.37(0.36)
|0.46
|0.56
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|253.70億
|276.81億
|299.37億
|264.66億
|最低值
|227.21億
|239.01億
|251.78億
|264.66億
|平均值
|237.50億
|256.81億
|270.59億
|264.66億
|中位數
|230.98億
|249.45億
|267.03億
|264.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|0.32
|營業收入
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
|743.90億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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