鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調降至26元，幅度約10.34%
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由29元下修至26元，調降幅度10.34%。其中最高估值33元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(28日)收盤價為19.83元。近5日股價下跌10.34%，標普指數下跌4.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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