鉅亨速報 - Factset 最新調查：W. P. Carey IncWPC-US的目標價調升至63元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對W. P. Carey Inc(WPC-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至63元，調升幅度3.28%。其中最高估值68元，最低估值59元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予W. P. Carey Inc評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀2位。
W. P. Carey Inc今(10日)收盤價為65.52元。近5日股價上漲3.28%，標普指數下跌3.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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