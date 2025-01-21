鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至27元，幅度約12.5%
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至27元，調升幅度12.5%。其中最高估值35元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(21日)收盤價為24元。近5日股價上漲12.5%，標普指數上漲2.75%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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