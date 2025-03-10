日月光投控2月營收450億元 年增13%創同期高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-10 17:09

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布 2 月營收 449.61 億元，月減 9.1%、年增 13.1%，累計前 2 月營收 944.05 億元，年增 8.34%，受季節性因素影響，日月光投控 2 月營收下探到近一年以來低點，不過仍創下同期新高。

觀察封測營收，日月光投控 2 月封裝測試及材料營收達 273.32 億元，月減 2.9%，年增 17.3%，優於整體營收表現，也凸顯先進封裝相關需求續強。

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日月光投控自去年起受惠先進封裝與先進測試需求強勁，去年整體先進封測業績已超過 6 億美元，超越原先預期，今年相關業績預計將增加超過 10 億美元，合計至少達 16 億美元以上的成績。

日月光投控看好，由於先進封測相關業務毛利率優於公司平均，有助今年整體封測業務的毛利率區間回到 24-30%，尤其先進測試毛利率穩定在 35% 左右，因此公司積極投資測試業務，除了與先進封裝搭配的測試 Turnkey 服務外，也擴大純測試業務，有助優化整體毛利率表現。