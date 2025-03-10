「美國優先」光環消退：全球金融市場板塊挪移 美國不再獨領風騷

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-10 19:10

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昔日被投資者視為穩賺不賠的美國金融市場，如今光環正在逐漸消退。多個跡象顯示，在全球各個金融領域，美國不再像過去那樣處於絕對領先的地位。

「川普交易」隕落

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曾經因押注川普回歸後推行的減稅和關稅政策將帶動經濟強勁增長，進而提振美股和美元的「川普交易」風靡一時，然而，這種樂觀情緒已迅速轉變。

川普政府貿易政策的反覆無常、對烏克蘭的強硬姿態，以及馬斯克推動的政府精簡潮，再加上美國經濟突然出現的疲軟跡象，共同削弱了市場信心。曾經被視為提振市場的「川普效應」，如今反而成為市場下行的推手。

資金加速撤離美國資產的步伐正在加快。德國上周宣布計畫大幅增加支出，這一舉措被譽為歐洲政策的重大轉變，隨之而來的是歐洲地區股票、貨幣和政府債券殖利率的顯著上漲。與此同時，中國人工智慧新創公司 DeepSeek 的崛起，引發外界對美國在科技領域霸主地位的質疑。

綜合來看，主導全球經濟和市場長達十多年的「美國例外」主義光環，其穩固性似乎已不再如昔。

美股表現落後

美元在經歷了自 2016 年以來表現最佳的季度後，也開始呈現疲軟態勢。愈來愈多的投資者開始看空美元。

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 指出，「這是第一次出現令人信服的理由該轉往他處投資。美國原本是世界上唯一的選擇，資本不用太多思考就選擇流入當地，這種情況可能會逆轉，或至少改變」。

隨著市場押注美國經濟將陷入困境並需要聯準會進一步的支持，美國公債殖利率也隨之大幅下跌。

美國經濟前景也由原本的堅不可摧轉變為令人擔憂的根源。儘管上周五的就業數據好壞參半，但摩根大通經濟學家在數據發布後的報告中表示，「由於極端的美國政策」，今年美國經濟衰退的可能性高達 40%。美國財政部長貝森特也警告說，美國經濟將步入對政府支出的「脫癮期」。

歐洲市場的發展也加劇了這一趨勢。隨著德國基準公債殖利率升至 2023 年以來最高，歐元上周上漲了近 5%，創下自 2009 年以來最佳單周表現。德意志銀行和摩根大通認為，歐盟致力於深入且持久的財政刺激措施，可能會進一步推高歐元匯率。

美債吸引力下降

美國相對於德國的持續殖利率溢價也急劇縮小，降至 2023 年以來最低，這可能會削弱美國公債的相對吸引力。與此同時，衡量美國利率波動的一個廣受關注的指標已飆升至美國大選後以來的最高水準。

Amundi Investment Institute 主管 Monica Defend 認為，持有長期美國公債「通常是避險天堂」，但現在由於其高波動性，已成為一種「戰術性交易」，並建議投資者轉向黃金和日元以尋求更好的避險。

所有這些因素都對美國公司產生不利影響，當它們發行債務時，可能更難吸引歐洲買家。根據摩根大通數據，這些投資者占美國企業債券海外買家的半數以上。