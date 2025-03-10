政策混亂引發不確定性！拒預測美經濟衰退可能性 川普：會有一段過渡期

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-10 11:08

‌



美國總統川普周日 (9 日) 不排除關稅政策不確定性恐引發經濟衰退的可能性，他的商務部長同日稍早也承認關稅將代表美國民眾購買進口商品的價格上漲。

川普在上周四 (6 日) 錄製的《福斯新聞》節目「Sunday Morning Futures」上說：「我不喜歡預測那樣的事情。 會有一個過渡時期，因為我們正在做的事情非常重大。我們正在把財富帶回美國。這是一件大事，而且總是會有過渡階段，這需要一點時間。 但我認為這對我們來說應該是一件好事。」

‌



川普周日在空軍一號上又被記者問及美國經濟是否會衰退時說：「我所知道的是，我們將徵收數千億美元的關稅，我們將變得如此富有，以至於你都不知道該把這些錢花在哪裡。我告訴你，等著看吧。」

美國商務部長 Howard Lutnick 周日在接受《NBC》訪問時則說：「外國商品可能會稍微貴一些，但美國商品會變得更便宜。」

但被問及美國經濟是否會面臨衰退時，Lutnick 補充道：「絕對不會，美國不會出現衰退。」

美國上周對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收高額關稅，但許多商品兩天後就獲得豁免。

美國金融市場上周也經歷動盪的一周，主要因為投資人努力應對美國政府對其激進貿易政策一部分的大轉彎帶來的不確定性。

英國《金融時報》形容過去一周對華爾街來說是艱難的，關稅一直是市場關注的一個主要問題，川普反覆無常的關稅政策也讓投資人感到不安，引發科技股拋售和多年未見的波動水準。

債券交易員認為，美國經濟陷入停滯的風險越來越大，因為川普混亂的關稅和政府裁員舉措恐進一步抑制經濟成長步伐。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 說：「幾周前，我們還在被問及美國經濟是否正在重新加速，但現在，『經濟衰退』突然被反覆提到。市場已經從對成長的狂熱轉向絕望。」