Fed前主席：近來全球通膨飆升 恐讓各國央行未來更難控制價格

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-06 09:30

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美國聯準會 (Fed) 前主席伯南克今 (6) 日表示，全球近期經歷的通膨加速情形，恐令各國央行未來控制價格變得更加困難。

曾在 2006 年至 2014 年執掌 Fed 的伯南克在紐西蘭央行 (RBNZ) 舉行的一場會議上回答提問時說，新冠疫情之後的通膨飆升無疑將影響人們的行為。

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伯南克說：「我認為，從某種程度上來說，通膨飆升使得未來通膨控制更困難，因企業可能會發現漲價變得更容易，消費者的抵制情緒可能會減弱，人們可能對通膨變得更加敏感，他們的預期可能會調整。」

同時，他暗示央行總裁們可能會更加謹慎，避免價格再次上漲。他引用的研究結果顯示，1970 年代美國經濟受到石油價格衝擊時，成年的聯準會決策者「總體上比年輕人更為鷹派」。

伯南克接著問道：「你生活在大蕭條時期的祖母絕對不會花錢買奢侈品，對吧？她們一直很節儉，因此人們的行為肯定會受自身經歷的影響。德國人居然到現在還記得 1923 年惡性通膨。」

伯南克表示，目前還不清楚這會成為多大程度的問題。「這或許不是什麼重大事故，我們還不知道，但儘管如此，實際發生的事還是讓很多人震驚，他們不明白怎麼會發生這種事。這些事情可能與政策有關。」

他並指出，從最近一輪通膨中汲取的關鍵教訓是，央行的溝通應更加重視結果恐跟最可能的預測大相徑庭，若現實與預測不符，貨幣政策應做出適當反應。

他舉例說，Fed 在 2021 年將公眾注意力集中在通膨很可能只是暫時的預測上。「當事實證明通膨並非暫時，聯準會的信譽就受到了損害。更嚴重的是，公眾事先並沒有充分瞭解，一旦預測被證明是錯誤的，聯準會將採何種反應。」

事後看來，更好的溝通策略可能是 Fed 稱其預測設想的是暫時性通膨，但同時也應著重強調其他可能的情況，並要概述如果出現這些情況時，決策者預期的應對方式。