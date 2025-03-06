Fed前主席：近來全球通膨飆升 恐讓各國央行未來更難控制價格
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-06 09:30
美國聯準會 (Fed) 前主席伯南克今 (6) 日表示，全球近期經歷的通膨加速情形，恐令各國央行未來控制價格變得更加困難。
曾在 2006 年至 2014 年執掌 Fed 的伯南克在紐西蘭央行 (RBNZ) 舉行的一場會議上回答提問時說，新冠疫情之後的通膨飆升無疑將影響人們的行為。
伯南克說：「我認為，從某種程度上來說，通膨飆升使得未來通膨控制更困難，因企業可能會發現漲價變得更容易，消費者的抵制情緒可能會減弱，人們可能對通膨變得更加敏感，他們的預期可能會調整。」
同時，他暗示央行總裁們可能會更加謹慎，避免價格再次上漲。他引用的研究結果顯示，1970 年代美國經濟受到石油價格衝擊時，成年的聯準會決策者「總體上比年輕人更為鷹派」。
伯南克接著問道：「你生活在大蕭條時期的祖母絕對不會花錢買奢侈品，對吧？她們一直很節儉，因此人們的行為肯定會受自身經歷的影響。德國人居然到現在還記得 1923 年惡性通膨。」
伯南克表示，目前還不清楚這會成為多大程度的問題。「這或許不是什麼重大事故，我們還不知道，但儘管如此，實際發生的事還是讓很多人震驚，他們不明白怎麼會發生這種事。這些事情可能與政策有關。」
他並指出，從最近一輪通膨中汲取的關鍵教訓是，央行的溝通應更加重視結果恐跟最可能的預測大相徑庭，若現實與預測不符，貨幣政策應做出適當反應。
他舉例說，Fed 在 2021 年將公眾注意力集中在通膨很可能只是暫時的預測上。「當事實證明通膨並非暫時，聯準會的信譽就受到了損害。更嚴重的是，公眾事先並沒有充分瞭解，一旦預測被證明是錯誤的，聯準會將採何種反應。」
事後看來，更好的溝通策略可能是 Fed 稱其預測設想的是暫時性通膨，但同時也應著重強調其他可能的情況，並要概述如果出現這些情況時，決策者預期的應對方式。
伯南克還說，同樣的策略也可用來提前說明在大約同一時間結束量化寬鬆政策的條件。
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