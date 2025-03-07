中國對關稅反應「謹慎而溫和」富達國際：GDP成長維持5% 通膨目標下調至2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-07 14:52

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中國大陸發表年度《政府工作報告》，概述 2025 年中國大陸主要經濟和政策目標，其基調在於維持主要增長和經濟目標不變，同時宣布更積極的財政計劃和適度寬鬆貨幣政策立場。富達國際亞洲經濟學家劉培乾認為，中國今年實質 GDP 成長目標將維持在 5% 不變，CPI 通膨目標則從 3% 下調至 2%，至於對美國加徵 20% 普遍關稅的反應則是「謹慎且溫和」。

劉培乾指出，從報告中可看出，中國將實質 GDP 成長目標將維持在 5% 不變，而 CPI 通膨目標則從 3% 下調至 2%。繼多年來工業產能擴張後，微調通膨目標正反映對新均衡的認可。富達認為，今年中國大陸通膨仍將保持低位，但擴大內需及刺激消費等支持政策，則有可能使 2025 年 CPI 通膨率升至約 1%。

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為達實際 GDP 5% 成長，除目前已宣布的財政刺激外，還需更多政策支持。中國大陸公布更具擴張性的財政方案，包括將官方赤字目標從先前的 3% GDP 擴大至 4%。今年中國大陸政府債務累計增量將達 11.86 兆人民幣，約占 GDP 的 1.8%。寬鬆政策重點包括消費品以舊換新、設備升級、策略性基礎設施投資以及大型商業銀行注資等，皆為 2024 年 9 月下旬重大政策轉向以來的延伸政策立場。

除了數字之外，亦可觀察到中國大陸政府優先事項的變化及政策立場某種程度的心態轉變。隨著中國大陸尋求轉向內需驅動型成長，消費已成為重中之重。兩會工作報告賦予地方政府更多自主權，可以推出額外寬鬆政策，例如托兒補助或逐步實現學前教育免費等，並計畫進一步將消費稅收重新分配給地方政府，透過此類寬鬆舉措提供資金支持地方各級支出。同時，為支持培育 AI、機器人、高端製造等「新質生產力」，主動設立創業引導基金來支持這些領域發展，中國人民銀行也將擴大科技創新相關投資的再貸款額度。