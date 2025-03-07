川普緩徵加墨關稅！美財長坦承：關稅恐帶來一次性價格調整 但不擔心會導致通膨

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-07 08:40

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美國財長貝森特周四 (6 日) 在紐約經濟俱樂部演講時表示，不擔心美國總統川普的新關稅政策會導致通膨，即便他承認美國可能會出現一次性價格調整。

美國總統川普本周對中國、墨西哥和加拿大加徵了額外關稅，同時也為三大汽車製造商以及美加墨自貿協定 (USMCA) 下的墨西哥商品與服務提供了豁免。

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一些經濟學家認為，川普的關稅將引發通貨膨脹並推高價格，這給聯準會決策者試圖將通膨率降至 2% 目標時帶來新的困境。

貝森特說：「關稅能是一次性的價格調整嗎？是的，但從總體來看，我並不擔心通膨。」

他還認為，關稅帶來的一次性調整不應影響聯準會 (Fed) 的想法。

貝森特甚至使用「暫時」一字，這是 Fed 在新冠疫情大流行早期階段用來描述他們對通膨的看法的詞彙，但隨著美國 2022 年通膨率升至 40 年新高，這種預期被證明是錯誤的。

貝森特說：「雖然我已經同意不談論聯準會未來的政策，但我希望失敗的過渡團隊能重新團結起來，並認為沒什麼比關稅更短暫的了。」

美債 10 年期殖利率周四攀漲至 4.28%，連 3 日攀升，但仍低於川普上任時超過 4.6% 的殖利率。

貝森特認為，政府將能透過健全的財政政策降低長期借貸成本，其中包括減少支出且讓川普第一任期減稅政策永久化，並確保對小費、社會安全和加班費不課稅。

他也支持透過徵收關稅來支付減稅的目的，並稱跟加拿大總理杜魯道談過這些問題。「若你想跟杜魯道一樣傻並說『哦，我們要這麼做』，那麼關稅就會提高，但如果你想坐下來與美國商務部、美國貿易代表辦公室討論，他們也都有我的電話號碼，我很樂意與我們的外國同事討論。」