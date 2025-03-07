川普緩徵加墨關稅！美財長坦承：關稅恐帶來一次性價格調整 但不擔心會導致通膨
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-07 08:40
美國財長貝森特周四 (6 日) 在紐約經濟俱樂部演講時表示，不擔心美國總統川普的新關稅政策會導致通膨，即便他承認美國可能會出現一次性價格調整。
美國總統川普本周對中國、墨西哥和加拿大加徵了額外關稅，同時也為三大汽車製造商以及美加墨自貿協定 (USMCA) 下的墨西哥商品與服務提供了豁免。
一些經濟學家認為，川普的關稅將引發通貨膨脹並推高價格，這給聯準會決策者試圖將通膨率降至 2% 目標時帶來新的困境。
貝森特說：「關稅能是一次性的價格調整嗎？是的，但從總體來看，我並不擔心通膨。」
他還認為，關稅帶來的一次性調整不應影響聯準會 (Fed) 的想法。
貝森特甚至使用「暫時」一字，這是 Fed 在新冠疫情大流行早期階段用來描述他們對通膨的看法的詞彙，但隨著美國 2022 年通膨率升至 40 年新高，這種預期被證明是錯誤的。
貝森特說：「雖然我已經同意不談論聯準會未來的政策，但我希望失敗的過渡團隊能重新團結起來，並認為沒什麼比關稅更短暫的了。」
他並重申，美國總統川普並不關注 Fed，而是試圖拉低美債 10 年期殖利率。「請注意，他已經不再呼籲聯準會降息。」
美債 10 年期殖利率周四攀漲至 4.28%，連 3 日攀升，但仍低於川普上任時超過 4.6% 的殖利率。
貝森特認為，政府將能透過健全的財政政策降低長期借貸成本，其中包括減少支出且讓川普第一任期減稅政策永久化，並確保對小費、社會安全和加班費不課稅。
他也支持透過徵收關稅來支付減稅的目的，並稱跟加拿大總理杜魯道談過這些問題。「若你想跟杜魯道一樣傻並說『哦，我們要這麼做』，那麼關稅就會提高，但如果你想坐下來與美國商務部、美國貿易代表辦公室討論，他們也都有我的電話號碼，我很樂意與我們的外國同事討論。」
貝森特還指出，改變對大銀行的監管也是他政策的一部分，但他澄清說不希望合併銀行監管機構。相反地，貝森特希望利用他領導的金融穩定監督委員會來加強各機構之間的協調。「我們需要我們的金融監管機構步調一致。」
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