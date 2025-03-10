AIMA與Docter合併交易註冊聲明 正式生效

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 10:20

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2025 年 3 月 7 日，紐約 – Aimfinity Investment Corp. I（AIMA）(AIMAU-US) 和台灣健康科技企業 Docter Inc.（「Docter」）今天欣然宣布，美國證券交易委員會（SEC）於 2025 年 3 月 6 日宣佈公司提交的關於業務合併交易的註冊聲明（「F-4」）生效。這項重要里程碑雙方合併交易即將進入最終交割階段。



AIMA 和 Docter 於 2025 年 2 月 3 日向 SEC 正式提交 F-4，並於 3 月 6 日收到 SEC 宣布 F-4 正式生效。 AIMA 計劃於 3 月 27 日召開全體股東大會就合併交易的相關事宜提交股東投票。雙方將盡力完成納斯達克交易所的上市申請。



根據合併完成協議，在股東投票通過和上市申請後，一家新成立的名為 Inkwater Holding Inc. 的公司將作為新的上市主體，合併收購 AIMA 和 Docter 的全部業務。 合併交易完成後，Docter Inc. 將成為新的上市主體的全資子公司。 合併後的公司將致力於推動全球健康科技與醫療創新，並計劃在納斯達克交易所繼續交易。

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AIMA CEO 的聲明

AIMA 執行長張義發表示：「F-4 的生效志在我們與 Docter 合併的重要里程碑。此次交易將為股東和業務夥伴帶來長期價值，並推動我們在健康科技領域的進一步發展。”



Docter CEO 的聲明

Docter Inc. 黃信銘亦表示：“與 AIMA 的合併將為我們提供更可靠的市場機會和資本支持，幫助我們加速創新並提升醫療服務團隊。我們期待與 AIMA 重要的未來。”