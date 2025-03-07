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〈台幣〉美元指數探低 震盪觀望氣氛濃 收升2分至32.834元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-07 17:19

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新台幣今日收在32.834元，升值2分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (7) 日漲跌互見、震盪整理，終場收在 32.834 元，升值 2 分，台北外匯經紀公司成交值 10.59 億美元，在美元指數跌至去年 11 月以來低點後，市場觀望氣氛相當濃厚。

新台幣今日以 32.87 元、貶值 1.6 分開出後，最低見 32.904 元，收盤前一小時轉強，最高來到 32.833 元，高低價差 7.1 分。


觀察主要亞幣，日元持續走強，升幅超過 0.2%，泰銖、星元和人民幣漲幅均在 0.2% 上下，新台幣升 0.06%，港幣處平盤。

而在市場觀望川普關稅政策的不確定之下，美元走弱，美元指數最新報價來到 104.21，創去年 11 月以來新低；外資分析師提到，美元可能正在失去避險貨幣的地位。

國內法人則說明，即使近期美國公布的經濟數據優於預期，但對股市加分效果仍有限，主因市場擔憂停滯性通膨，隨著歐洲央行 (ECB) 決議第 6 度降息，但暗示降息周期近尾聲，市場都在等待聯準會的新動態。

 

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