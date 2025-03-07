美國、烏克蘭計劃下周在沙國舉行會談 討論俄烏停戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-07 09:40

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美國中東問題特使威特科夫周四（6 日）表示，美國和烏克蘭官員正在討論下周在沙烏地阿拉伯舉行會談的安排，將討論俄烏和平協議框架和俄烏初步停火。

威特科夫當天在白宮門外對記者說，美烏會談的地點已確定在沙國，但城市待定，可能是首都利雅德或位於紅海沿岸的第二大城市吉達。

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威特科夫說，美烏會談預料將取得良好成果，向俄羅斯發出積極信號，俄方在結束戰爭、實現和平的談判方面也展現出積極主動的態度。

被問及有關美國暫停同烏克蘭分享情報時，威特科夫沒有透露被暫停的情報內容和來源等具體內容，僅表示希望美烏關係「重回正軌，然後一切恢復正常」。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基吵崩後，據《CNN》報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫周三表示，美方已切斷對烏克蘭的情報支援。

當被問及美國是否切斷了與烏克蘭的合作時，拉特克利夫回應稱，川普對澤倫斯基是否致力於俄烏和平進程提出了質疑，決定暫停情報支援和武器供應。