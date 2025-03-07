鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由13.5元上修至14元，調升幅度3.7%。其中最高估值18元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀1位。
華納兄弟探索今(7日)收盤價為10.75元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌1.9%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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