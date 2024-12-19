鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.28元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.28元，其中最高估值-0.19元，最低估值-0.38元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.19(-0.24)
|-0.13
|0.15
|0.57
|最低值
|-0.38(-0.39)
|-0.36
|-0.12
|0.26
|平均值
|-0.31(-0.32)
|-0.23
|0.05
|0.37
|中位數
|-0.28(-0.38)
|-0.21
|0.06
|0.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.38億
|7.73億
|11.23億
|15.57億
|最低值
|4.26億
|5.40億
|7.93億
|9.36億
|平均值
|4.34億
|6.13億
|9.20億
|12.31億
|中位數
|4.34億
|6.04億
|9.06億
|11.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.31
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|營業收入
|0.00
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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