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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.28元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.28元，其中最高估值-0.19元，最低估值-0.38元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.19(-0.24)-0.130.150.57
最低值-0.38(-0.39)-0.36-0.120.26
平均值-0.31(-0.32)-0.230.050.37
中位數-0.28(-0.38)-0.210.060.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.38億7.73億11.23億15.57億
最低值4.26億5.40億7.93億9.36億
平均值4.34億6.13億9.20億12.31億
中位數4.34億6.04億9.06億11.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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