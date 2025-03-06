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〈台幣〉區間狹幅整理 貶3.8分至32.854元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-06 17:42

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新台幣今日小貶3.8分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (6) 日再度陷入狹幅震盪，漲跌互見，終場收在 32.854 元，貶值 3.8 分，台北外匯經紀公司成交值 11 億美元。

新台幣以 32.8 元、升值 1.6 分開出後，最高來到 32.79 元，隨著轉貶，低見 32.87 元，全日高低價差 8 分。


觀察主要亞幣，泰銖重挫超過 0.6%，星元貶約 0.2%，新台幣貶 0.12%，韓元小貶 0.05% 上下，人民幣則小升近 0.1%，日元則強彈逼近 0.7%。

統一投顧分析，美國小非農 ADP 就業報告顯示，2 月就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人，創去年 7 月以來最小增幅，加劇美國經濟成長放緩擔憂，不過，川普同意對加拿大和墨西哥部分汽車徵收關稅延後一個月，使市場多頭信心再起。

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