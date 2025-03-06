〈台幣〉區間狹幅整理 貶3.8分至32.854元

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統一投顧分析，美國小非農 ADP 就業報告顯示，2 月就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人，創去年 7 月以來最小增幅，加劇美國經濟成長放緩擔憂，不過，川普同意對加拿大和墨西哥部分汽車徵收關稅延後一個月，使市場多頭信心再起。