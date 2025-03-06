中國移動、華爲、樂聚發佈全球首款5G-A人形機器人

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-06 15:58

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樂聚於世界行動通訊大會 (MWC2025) 上表示，這次「夸父」為三家公司在 GTI 平台合作的階段性成果，透過更寬的帶寬、極低的延遲，以及更智能化的網絡架構為人形機器人的多場景應用提供穩固的技術基石。

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GTI 是由中國移動、日本軟銀、英國 Vodafone 等業者於 2011 年發起成立的國際合作平台，其首要目標便是推動 5G-A 技術和產品實現智慧融合。

樂聚指出，基於 5G-A 技術，人形機器人可實現大場景下高精度定位，且無需額外設備，可增強多機協作可靠性，拓展工業場景適用範圍。5G-A 技術也可突破室內 Wi-Fi 局限，支持用戶即時遠端操控人形機器人，滿足複雜任務的執行需求。

從研發層面來看，5G-A 網路的高頻寬能力支援大規模數據採集，為人形機器人的深度學習模型提供豐富的訓練數據，可縮短開發週期，並適應多產業多樣需求。

事實上，夸父人形機器人已在 HDC 2024 華為開發者大會亮相，搭載華為雲盤古具身智慧大模型。夸父近日於深圳兩會上走紅，能前往全國兩會參與多個採訪場景。