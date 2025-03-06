日產「東瀛戰神」GT-R停產 小米SU7 Ultra將改寫「神車」標竿

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-06 13:00

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曾經風靡的「東瀛戰神」日產 GT-R R35 宣布停產，並表示未來是電車的時代。極為罕見的是，中國日產東風在官方微博發文恭喜小米 SU7 Ultra 在紐北一戰成名，並預祝其成功上市，或許未來可見到小米車接棒續譜「神車」傳奇，重寫超跑的遊戲規則。

自 1969 年初代 Skyline GT-R 問世以來，這個傳奇車系歷經五代進化，最終在 2007 年以獨立車型 GT-R R35 的姿態重新定義了超級跑車的標準。2008 年，R35 更是以 7 分 38 秒的紐北圈速擊敗保時捷 911 Turbo，奠定性能標竿地位。

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就在 GT-R 宣布停產的前一天，也就是 2 月 27 日，小米 SU7 Ultra 宣布上市發售，東風日產代表傳奇神車 GT-R 發布了賀詞：「紐柏林見證了我們的榮耀，十二年前是我，GT-R；十二年後是你，SU7 Ultra，致敬這個電動的時代！」

過往車廠明目張膽地祝賀對手上市成功並不多見，更不用說還把自身最具代表性的車款與對手合成在同一個畫面中，因此引發車迷熱烈討論。

電動化浪潮或許正在催生新的戰神。

雷軍指出，小米 SU7 Ultra 為地表最快，最快時速 359km/h，零百加速僅需 1.98 秒，性能對標百萬級超跑，共推出兩款車型，小米 SU7 Ultra 標準版售價 52.99 萬元，紐北限量版售價 81.49 萬元。

SU7 Ultra 發表上市後立即爆單，開售僅十分鐘確認訂單就突破 6,900 輛，二小時內更達 1 萬輛，達成全年目標。SU7 Ultra 延續小米 SU7 的熱賣態勢，截至 2024 年底，小米 SU7 上市僅 9 個月，累計鎖單逾 24.8 萬輛，累計交車量超過 13.5 萬輛。