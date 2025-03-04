深化銷售合作！小米汽車官方旗艦店入駐京東 專家：傳統經銷商不轉型就危險了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-04 09:54

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繼去年 5 月拿下小米 (01810-HK) 5000 億人民幣大單後，中國電商巨頭京東 (09618-HK) 在小米上周四 (2 月 27 日) 推出「賽道級超跑」SU7 Ultra 的同時，京東平台的小米汽車官方旗艦店也亮燈，這也就意味著京東有可能將未來小米汽車大單攬入懷中，但這一發展恐將危及傳統經銷商的生存。

專家表示，小米選擇京東的深層邏輯在於「生態反哺」，透過高頻消費的汽車用品反哺低頻的整車銷售，以此來構建使用者黏性，而小米的野心不止於賣車，所以旗艦店不僅提供試駕、購車服務，還打算上架充電樁、車載充放電槍等生態產品。這些產品不僅服務於車主，更通過京東物流的「211 限時達」滲透至下沉市場，為小米汽車潛在使用者埋下認知錨點。

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京東汽車擁有 1.2 億活躍車主使用者，其線下新能源體驗中心、網紅試駕中心，涵蓋全中國 64 城，與小米「人車家全生態」的線下佈局形成互補。

更關鍵的是，京東的 LBS(地理位置服務) 能將試駕需求精準分配至全國各地服務中心，避免熱門門市排隊 5 天的窘境。

此外，從預約試駕到充電樁安裝，京東的「確定性服務」恰好解決新能源車使用者的核心痛點—信任成本。

至於京東，此次引入小米瞄準的也許是更宏大的目標，即打造「線上下單 + 線下極速體驗」的汽車產業互聯網平台，來重構行業規則。

像小米汽車這樣入住京東的車企不在少數。早在 2023 年，特斯拉便通過京東旗艦店發售限量版配件，單日銷售額破千萬，Volvo 更將 XC40 純電版獨家首發權交給京東，72 小時鎖定 3000 台訂單。

另外，星途、吉利、零跑、奇瑞、領克、一汽奔騰、雷克薩斯、阿維塔等品牌，也都先於小米在京東開設了旗艦店。

專家指出，這場「管道革命」的背後是更加殘酷的市場現實。去年，新能源車管道成本佔比高達 18%，遠超燃油車的 12%，而京東提供的「零庫存壓力 + 精準流量」方案，成為車廠降本增效的最優解方。



當使用者能在京東一鍵預約試駕、比價、鎖單時，4S 店的「信息不對稱紅利」正被逐漸瓦解。

數據顯示，2024 年逾六成消費者經由電商平台完成購車決策，較三年前成長一倍，傳統經銷商的焦慮已然肉眼可見。

專家認為，當線下的豪華裝潢敵不過螢幕前的「一鍵預約」時，4S 店的轉型已是迫在眉睫。

不過，小米與京東的合作也暗藏著微妙博弈，小米需要京東的流量，但絕不願淪為「導流工具」，這也是 SU7 Ultra 未開放線上訂購的原因。

小米與京東的合作沒有誰顛覆誰，在本質上是數位時代「平台 + 品牌」協同進化的縮影，是生態共生的答案。兩大巨頭牽手也預示著「生態戰爭」升級。