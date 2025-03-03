土洋激烈對作！小米創新高後連日震盪 專家：兩大面向將成小米破兆市值新支點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-03 17:40

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小米 (01810-HK) 股價今 (3) 日在港股收跌 1.74% 至每股 50.95 港元，盤中一度跌破 50 港元，自上周四 (2 月 27 日) 盤中創 58.7 港元歷史新高後連日劇烈震盪，市場資金流向顯示百億空頭或正遭外資「極限逼倉」。

《科創板日報》報導，在本輪港股科技股的火熱行情中，小米今年內迄今上漲近 50%，僅次於風頭正盛的阿里巴巴，但從資金面上看，小米股價近期連續走強，背後的推動力可能與阿里巴巴完全不同。

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數據顯示，以港股通為首的內資實際上則是減持小米居多，在外資券商席位大舉買入小米的同時，滬港通、深港通近一個月累計賣出小米集團約 5250 萬股，這也意味著外資更有可能是小米本輪飆漲行情的主要推手。另一方面，就在小米股價持續創高的同時，港股空頭對小米沽空則是一路攀升。

根據 Wind 數據，自今年 1 月 7 日以來，小米每日沽空規模逐步升高。上周四小米股價再創新高，但日內沽空金額也來到 55.07 億港元高點，較一個月前的日均水準倍增。

小米上周四推出小米 15 Ultra 和小米 SU7 Ultra 兩款重磅新品後，市場看好有望成為短線股價催化劑。

專家認為，軟硬科技實力帶來的產品高端化升級，以及海外擴展的深度和廣度將是小米 1.3 兆港元市值的新支點。

SU7 Ultra 是小米首款衝擊超豪華的產品，對小米來說特別重要，

據悉，除了標準版，小米 SU7 Ultra 還為使用者推出紐北限量版，定價人民幣 81.49 萬元，將在紐北挑戰完成後正式上市與交付。值得一提的是，隨著該車到來，小米旗下最貴單品將誕生。

小米 SU7 Ultra 一舉衝至 50 萬人民幣級別，這一價位的市場空間不容小覷。根據中國汽車工業協會統計，在新能源乘用車中，去年除 40 萬元 - 50 萬元價格區間銷量呈年減表現外，其他價格區間銷量均呈正成長，其中 50 萬元以上價格區間漲幅最大，甚至超過 210%。

小米的汽車業務是其高端化方法論實踐的成果之一。在汽車業務之外，營收佔比逾八成的智慧手機業務和 IoT 與生活消費產品業務是小米業務基本盤。

根據 Omdia 最新發佈的智慧手機初步出貨量報告，去年第四季全球出貨量達 3.28 億支，年增 2.8%，智慧手機市場連 5 季呈現年增表現。全年來看，總出貨量攀升至 12.23 億支，與 2023 年的 11.42 億支相比增長了 7.1%，標誌著該行業正在穩步復甦。

總量提升之外，高端化戰略在手機側帶來了成果，小米集團合夥人、總裁盧偉冰透露小米 15 Pro 首銷相比上代提升 17%，成功在 4000 到 6000 人民幣的價格區間內穩固市場地位。

小米手機業務接下來的戰略重心將聚焦於跨越 6000 元價位的大關。為此，小米發佈了 Xiaomi 15 Ultra 以 6499 元的價格繼續鞏固 6000 元以上市場。

星展銀行預測分析，隨著小米高端化方法論的逐步反覆運算，高端化產品力不斷提升，小米 15 系列的出貨量將比小米 14 系列高出 30%，使小米在 2025 年 AI 驅動的手機更換週期中佔據有利地位。

此外，盧偉冰認為，小米大家電是小米手機業務和汽車業務之外第三個破兆市場規模的戰略硬體業務，並給大家電立下高端化的目標，只對標全球市場上的標竿品牌。

目前，小米高端化戰略已經初見成效。從遠期業務支撐點來看，AI 技術的加入讓小米有了新的技術競爭力，例如小米 15 Ultra 將 AIGC 技術首次應用在計算攝影領域，支援 AI 超級變焦。

小米正構建操作系統級別的 AI 代理「Xiaoai」，並將其打造為全球最大的 AIoT 生態系統。這一戰略的核心是將 AI 技術深度融入小米的硬體、軟體和服務中，實現從智慧手機到智慧家居、電動車的全方位智能化連接。